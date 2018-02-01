Швейцария ввела санкции против дочерней компании российского "Газпромбанка"

Банк подозревают в отмывании денег в течение десяти лет. Как сообщает The Associated Press, в старне провели расследование в отношении более 30 швейцарских банков после того, как появилось "Панамское досье".

При этом "Газпромбанк" стал единственным банком, против которого ввели ограничения. Так, в регуляторе сообщили, что появились "серьезные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег", которые связанны с частными клиентами "Газпромбанк Швейцария" в Цюрихе, владельцем которого является "Газпромбанк".

По данным регулятора российский банк нарушил процесс по противодействию отмыванию денег в период с 2006 по 2016 годы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце сентября сообщалось, что российский "Сбербанк" планирует закрыть бизнес в ряде стран Европы под давлением санкций.