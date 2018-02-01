22:34 01.02.2018 | Экономика | Новости
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Швейцария ввела санкции против дочерней компании российского "Газпромбанка"

Регулятор финансового рынка Швейцарии FINMA запретил дочерней компании российского "Газпромбанка" привлекать новых частных клиентов.

Швейцария ввела санкции против дочерней компании российского

Банк подозревают в отмывании денег в течение десяти лет. Как сообщает The Associated Press, в старне провели расследование в отношении более 30 швейцарских банков после того, как появилось "Панамское досье".

При этом "Газпромбанк" стал единственным банком, против которого ввели ограничения. Так, в регуляторе сообщили, что появились "серьезные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег", которые связанны с частными клиентами "Газпромбанк Швейцария" в Цюрихе, владельцем которого является "Газпромбанк".

По данным регулятора российский банк нарушил процесс по противодействию отмыванию денег в период с 2006 по 2016 годы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце сентября сообщалось, что российский "Сбербанк" планирует закрыть бизнес в ряде стран Европы под давлением санкций.

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