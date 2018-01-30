Moody’s прогнозирует Украине огромный госдолг

При этом дефицит текущего счета платежного баланса Украины в нынешнем году составит 5,5% ВВП. Об этом говорится в докладе агентства. По мнению аналитиков агентства, сумма общего внешнего государственного долга достигнет 104,6% ВВП.

По состоянию на 29 января рейтинги восемь из десяти суверенных эмитентов имеют стабильный прогноз, а рейтинги России (Ba1 "позитивный") и Украины (Caa2 "позитивный") имеют позитивный прогноз. Кроме того, аналитики считают, что неопределенная политическая ситуация в Украине, а также негативные тенденции в геополитике будут способствовать более сдержанным настроениям иностранных инвесторов по отношению к нашей стране.

В то же время эксперты агентства отмечают, что сотрудничество с МВФ привело к продолжению институционального укрепления в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по прогнозам Министерства финансов Украины, к концу этого года соотношение государственного долга к ВВП вырастет с ожидаемых 75,6% в 2017-м до 82,4%. В целом к концу 2018 года госдолг не должен превысить 2,756 триллионов гривен.