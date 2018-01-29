Рева заверил, что в ближайшие десять лет пенсионный возраст подниматься не будет

Вместе с тем количество плательщиков налогов будут увеличивать за счет детенизации "резерва теневой экономики". Об этом в воскресенье, 28 января, в интервью изданию "Обозреватель" заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

С его слов, когда страна выйдет из "тени" по максимуму - так, чтобы хотя бы процентов 90-95 работали легально, тогда можно говорить "стоп! Больше резервов нет", - пояснил министр.

При этом глава ведомства уверен, что в ближайшие десять лет необходимости в повышении пенсионного возраста не возникнет. Через десять лет такая проблема теоретически может возникнуть, вот тогда и будем смотреть, - сказал Рева.

Напомним, МВФ предлагает Украине до 2027 постепенно повышать пенсионный возраст года до 63 лет. Однако профильный комитет Рады поддержал законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста.

Как сообщал УРА-Информ, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что вопрос о повышении пенсионного возраста для украинцев снят с переговоров с Международным валютным фондом. Новая редакция Меморандума о сотрудничестве с МВФ по программе EFF будет готова и без требования о повышении пенсионного возраста для украинских граждан, - заверил он.