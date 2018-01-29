Экономика Украины-2018: прогнозы экспертов

И только осторожно высказывают мнение о возможных трендах. Однако полностью отказаться от процессов прогнозирования и планирования не представляется возможным, поскольку только на основании предварительных расчетов можно выработать стратегию устойчивого развития страны и максимально быстро выйти из состояния кризиса.

Украина не является исключением из данного правила. Поэтому традиционно в начале каждого года мы читаем прогнозы, сделанные экспертами-чиновниками, мнения независимых аналитиков и выкладками международных организаций, которые предлагают нам свое видение динамики важнейших макроэкономических показателей нашего государства.

Такие прогнозы вызывают интерес у всех украинцев, ведь от того, насколько успешным будет очередной год, зависит насколько хорошо мы будем жить, будут ли перспективы повышения зарплат, пенсий и стипендий.

Что же пророчат эксперты Украине на 2018 год?

По словам премьер-министра страны Владимира Гройсмана, ключевое задание для правительства на текущий год - стойкий и ускоренный экономический рост, что касается и высоких заработных плат. Для этого в бюджет заложен ряд стимулов. Как предусматривает госбюджет, украинская экономика в 2018 году, вырастет на 3%, однако увеличение ВВП может достичь и 7%, уверен глава правительства.

Я четко убежден, что 3% экономического роста – это не то, чего мы можем достичь даже в 2018 году. И 5%, и 7% экономического роста мы сможем достичь, – отметил премьер, уточнив, что в текущем году ему правительство планируею новые шаги по привлечению инвестиций и обеспечению производства в Украине.

В следующем году мы сделаем еще один шаг по технологическому перевооружению национальной экономики и производства. Мы обеспечим рассрочку налогов на ввоз оборудования, которое будет использоваться для промышленности в Украине. Нам нужно открывать возможности коллективного привлечения инвестиций в государственный сектор экономики, – пообещал Гройсман, отметив необходимость приватизации не стратегических национальных предприятий.

Специалисты Минэкономразвития тоже смотрят в будущее с изрядной долей оптимизма. Согласно их прогнозам инфляции в этом году снизится. В 2018-том ее удастся зафиксировать на уровне 6,9%.

Тем не менее, на ближайшие несколько лет прогнозируют повышение уровня бюджетного дефицита и госдолга, что связано, прежде всего, с необходимостью выплаты внешних займов и процентов по ним. В 2018 году бюджет рассчитывают свести с дефицитом в 74,4 миллиарда.

Государственный долг Украины в этом году составит 2,063 триллиона гривен. Выплаты по внешним обязательствам составят 6,5 миллиардов долларов и это без так называемого "долга Януковича".

Если мы проиграем суд по этому долгу, то сумма выплат вырастет до 9,5 миллиардов долларов. Золотовалютные резервы у нас сейчас 19 миллиардов долларов. Соответственно, если в следующем году у нас не будет внешней помощи, то у нас резервы снизятся до критически низкого уровня, – поясняет директор экономических программ "Украинского института будущего" Анатолий Амелин.

Таким образом, чтобы не попасть в зону риска, Украине не обойтись без сотрудничества с Международным валютным фондом, потому что без кредитов МВФ стремительно растет возможность падения резервов ниже критического уровня и девальвации национальной валюты до 35-49 гривен за доллар.

Вместе с тем, по прогнозам экспертов, если страна не проведет реструктуризацию долга и не сместит пиковые выплаты с 2021 года на более поздний период, то в 2019 году она может оказаться в системе неконтролируемого дефолта. В числе наиболее явных внутренних рисков, которые могут этому помешать, Минэкономразвития называет медленное внедрение реформ, невысокий уровень платежеспособности реального сектора экономики и негативные тренды в кредитной активности банковского сектора.

Однако, главными внешними рисками эксперты считают недополученное финансирование от МВФ, сокращение доступа к внешним займам на международном кредитном рынке, а также низкие темпы восстановления мировой экономики в целом, что негативно отражается на активности инвесторов.

И тут самое главное, чтобы курс гривны был стабильным в течение года. Он может варьироваться, по мнению эксперта, от 26 до 27 гривен за доллар. Напомним в бюджете заложен курс 29,3 гривен за доллар. Вместе с тем Национальный банк Украины уже пересмотрел свой прогноз роста ВВП . Регулятор ожидает, что в 2018-2019 годах рост ВВП ускорится до 3,2% и 3,5% соответственно.

В то же время прогнозы экспертов менее сдержанные, чем у чиновников.

Ведь пока приостановлено сотрудничество с МВФ. И тут дело даже не в деньгах. Это первый показатель, что страна идет в не правильном направлении. Сейчас очень сложно привлечь стратегических иностранных инвесторов в Украину, так как они видят, что даже МВФ не готов выделять новые деньги из-за тех политических процессов, которые не дают стране полноценно развиваться.

Правительство на 2018 год закладывает рост ВВП на 3% при потребительской инфляции в 9%. С одной стороны, такой сценарий выглядит относительно реалистичным. Однако, с другой стороны, для успеха страны необходим рост ВВП более 4% в год. Такой рост можно получить только при условии активного привлечения прямых иностранных инвестиций. Причем, не менее 5 миллиардов долларов в год.

Напомним, с 2005 по 2008 год Украина получала в среднем по восемь миллиардов доларов инвестиций. Так что такой приход вполне реален, при этом, в 2017 года в Украину пришли только 2,5 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

Главным трендом для мировой экономики останутся нестабильность и резкие колебания цен на сырьевых рынках. Экономика Украины, может весьма серьезно пострадать от негативной ценовой конъюнктуры на сырье, так что исполнительный директор Фонда Блейзера Олега Устенко прогнозирует стране лишь небольшой экономический рост, который составит в 2018 году около 3%. Поддерживает такое мнение и управляющий партнер компании "Capital Times" Эрик Найман. Он считает, что 2018 год продолжит тренд на волатильность сырьевых рынков, в частности нефтяного, зернового, аграрной продукции и железной руды.

То есть, в этом году, по его мнению, все операции на них будут финансово рискованными. А нужно отметить, что украинская экономика имеет высокую зависимость от перечисленных рынков, которая доходит до 96%. Если цена на мировых рынках упадут, то наша экономика очень сильно покачнется.

В 2018 году, США переходит к политике монетарного сжатия. На сленге финансистов это означает, что "бесплатных денег станет меньше". А тогда закончится "халява" таких денег и начнется снижение мировых цен на сырье. Поэтому в 2018 году Украине главной целью должен стать не экспорт, а развитие внутреннего рынка. А для этого нужно кредитование, рост зарплат и стабильность в стране.

Экономика Украины сможет расти, только если запустят кредитование бизнеса. Это сложно, но это нужно. Это даст толчок росту ВВП. Было бы хорошо, если бы запустили и ипотечное кредитование. Это так же положительно отразилось бы на экономике, считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Возможно тогда, по его мнению, уменьшился бы отток трудовых ресурсов из страны. Утечка человеческого капитала сдерживает развитие внутреннего производства. По словам Эрика Наймана, каждый год с рынка рабочей силы уходит до 150 тысяч человек, а будет уходить 200-250 тысяч человек в течение ближайших пяти лет. То есть, еще миллион человек не выйдет на работу, это без учета тех, кто уедет из Украины, - сказал эксперт.

По этой причине ощущается нехватка рабочих рук: Нет проблемы найти работу. В Украине сейчас проблема найти людей. Уезжают инженеры, уезжают бухгалтеры, уезжают строительные рабочие - целыми бригадами. Теперь специалистов приходится заманивать - подчеркнул эксперт. А главный финансовый аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран считает, когда число занятых в экономике уменьшается, есть риск уменьшения роста или даже падения ВВП, а также срыва выполнения бюджетных показателей.

Конфликт на Донбассе в 2018 году будет сильнее влиять на экономику. Украине, видимо, под давлением других стран придется признать социальные обязательства перед жителями самопровозглашенных республик. Затраты на восстановление региона будут существенными, а кто будет финансировать и из каких источников - пока непонятно.

Реформы по рецептам наших западных партнеров будут продолжены, так как у Украины нет особого выбора и ресурсов, чтобы этот выбор сделать самостоятельно. В рамках соглашения с МВФ, ЕС и другими организациями Украина взяла на себя целый ряд обязательств - земельная, медицинская, пенсионная реформы, реформа финансового сектора, ЖКХ. Многие реформы еще не реализованы, некоторые приняты, но начнут действовать только со 2018 года. При этом некоторые нововведения могут содержать риски для экономики (отдельных направлений), поскольку прогнозируемость и стабильность конечного результата под большим вопросом.

Многие реформы в Украине проводятся в рамках "критической необходимости" – под выделение траншей и кредитов. Реализация отдельных мер достаточно органично ложится в зону интересов правительства, отечественных и иностранных ФПГ. Некоторые аспекты могут ущемлять чьи-то интересы, поэтому возможно будут реализованы лишь под давлением доноров и так называемых "партнеров". Есть очень большой риск, что тарифы на услуги ЖКХ в 2018 году вырастут на 30-40% для населения и на 50% для бизнеса, что приведет к росту всех цен и тарифов в стране.

Рост цен на нефть приведет к тому, что в Украине придется повышать тарифы на услуги ЖКХ как для населения, так и для бизнеса. При этом стоимость энергоресурсов будет расти быстрее, чем цены на зерно и металл (основные украинские экспортные товары). Поэтому в 2018 году дефицит во внешней торговле может вырасти до семи миллиардов долларов, а это нужно будет перекрывать за счет золотовалютных резервов.

Уже давно можно было бы запустить рынок поставщиков услуг ЖКХ, но прошло уже два года, и госчиновники это "заморозили". То же самое и земельная реформа, и децентрализация. Скорее всего, эта ситуация сохранится до выборов. В 2019 году в Украине пройдут президентские и парламентские выборы, и политические катаклизмы могут только возрастать. А это будет только вредить экономике!

Правительство окажется перед серьезным выбором: заморозить непопулярные реформы, чтобы не потерять рейтинг перед выборами и, следовательно, потерять значительную часть денег МВФ, или же продолжить реформирование, но потерять краткосрочный политический рейтинг перед выборами.

Но помимо рисков, в 2018 году существует много возможностей для развития украинской экономики. Один из возможных положительных моментов – это продолжение сотрудничества с МВФ. Если оно продолжится, в 2018 году Украина может получить 3,5 миллиардов долларов транша, что поможет стабилизировать курс гривны и успешно выплатить внешние долги.

По прогнозам экспертов, если в нынешнем году будет завершена судебная реформа и реформа энергетического сектора, проведена прозрачная приватизация, принят закон о замене налога на прибыль, налогом на выведенный капитал, снят мораторий на продажу с/х земли и созданы условия для запуска специальных экономических зон, это позволит привлечь в Украину дополнительно два-три миллиарда долларов внешних инвестиций, а в 2019 – 2020 года и до 13 миллиардов.

Еще один вектор для развития – это модернизация транспортной инфраструктуры. Транспортная инфраструктура в стране изношена на 70-90%, что ограничивает возможности экспорта продукции и транзита. Общая потребность в инвестициях на 2018 год оценивается в 6,5 – 8 миллиардов долларов. По оценкам UIF, один доллар инвестиций в инфраструктуру дает два-три доллара прироста номинального ВВП, а создание одного рабочего места в транспортном секторе приводит к созданию шести рабочих мест в других секторах.

Как уже говорилось, прозрачная приватизация позволит компаниям привлекать дополнительный инвестиционный ресурс. На 2018 год запланирована довольно масштабная приватизация, если она осуществится, это существенно улучшит экономическое состояние страны и не даст вырасти дефициту бюджета.

Эксперты также добавляют, что развитие предпринимательства и формирование новых институтов поможет стимулировать экспорт, уменьшить риски для иностранных инвесторов и увеличит внутреннее потребление на 10-12% в год.

Ну, конечно же, прогноз астрологический. Известный украинский астролог Влад Росс заявил, что в 2018 году нашу страну ждет стабилизация и небольшой рост экономики. Годы собаки всегда очень благоприятные и мирные для Украины. А в это раз особенно, ведь цвета нашего государственного флага совпадают с характеристиками года Желтой Земляной Собаки. Вспомните 2006-й год Собаки, когда после многих проблем с экономикой пошла стабилизация – за счет кредитов, в частности.

То же самое было и в 1994-м. После 1993-го – очень сложного для нас года – пошла масштабная приватизация, был стабилизирован курс валюты и так далее. На 2018 астрологи прогнозируют рост зарплат – вплоть до того, что в самых больших городах Украины средняя заработная плата может повыситься до 13-15 тысяч гривен. Звезды благоприятны к украинцам. Главное, чтобы такой же была инфляция. И тогда все будет хорошо.