Украина заработала на аграрном экспорте 18 млрд долларов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как отмечается, на сегодняшний день в общем объеме внешней торговли аграрной и пищевой продукцией доля экспорта составляет 79,4%.

По словам Трофимцевой, весь внешнеторговый оборот аграрной продукции за прошлый год составил 22,6 млрд долларов. К примеру, больше всего украинской продукции экспортируется в страны Азии – 42,6%, Евросоюз – 32,4%, страны Африки – 14,2%, страны СНГ – 7,6%, США – 0,4% и другие страны – 2,8%.

Также отмечается, что украинские аграрии чаще всего экспортируют зерновые культуры с долей 36,2%. Затем идут занимают растительные масла – 25,1%, после чего семена масличных культур – 11,3%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заместитель министра аграрной политики Ольга Трофимцева, заявила, что рост аграрной и пищевой продукции показал положительные результаты Украины составил 17,9 млрд долларов, что на 16,3 процента больше, чем в прошлом году.