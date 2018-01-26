НБУ не видит повода для валютных ограничений, - Смолий

Национальный банк Украины вводить жесткие валютные ограничения для удержания курса национальной валюты не намерен.
По мнению банка волатильность не является критичной, поэтому регулятор не видит оснований для применения жестких валютных ограничений, подобные тем, что были введены в 2015 году, когда курс гривны достиг уровня 30 гривен за доллар.
Такое мнение в четверг, 25 января, по итогам заседания монетарного комитета высказал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий.
По его словам, валютный рынок более или менее стабильный. Волатильность не является критичной, а центробанк уже третий год подряд понимает, как ведут себя экспортеры и импортеры.
Мы даже можем говорить о сезонных колебаниях, которые мы констатируем по результатам трех лет работы на валютном рынке, - пояснил Смолий, добавив, что валютная либерализация - это важный фактор для внешних инвесторов.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 января Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.