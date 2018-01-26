НБУ не видит повода для валютных ограничений, - Смолий

По мнению банка волатильность не является критичной, поэтому регулятор не видит оснований для применения жестких валютных ограничений, подобные тем, что были введены в 2015 году, когда курс гривны достиг уровня 30 гривен за доллар.

Такое мнение в четверг, 25 января, по итогам заседания монетарного комитета высказал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий.

По его словам, валютный рынок более или менее стабильный. Волатильность не является критичной, а центробанк уже третий год подряд понимает, как ведут себя экспортеры и импортеры.

Мы даже можем говорить о сезонных колебаниях, которые мы констатируем по результатам трех лет работы на валютном рынке, - пояснил Смолий, добавив, что валютная либерализация - это важный фактор для внешних инвесторов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 января Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.