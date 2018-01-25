22:13 25.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Всемирный банк готов продолжать сотрудничать с Украиной

Всемирный банк готов и дальше оказывать финансовую помощь Украине. Об этом сказал президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Всемирный банк готов продолжать сотрудничать с Украиной

По его словам, Украине стоит поторопиться с созданием антикоррупционного суда с учетом всех замечаний Венецианской комиссии. Йонг Ким отметил успехи страны в реформировании большинства институтов, пенсионной и медицинской реформе,а также принятии нового закона о приватизации. Глава Всемирного банка готов содействовать в финансовой помощи Украине, в том числе и в диалоге с МВФ.

Кроме того, особое внимание было уделено реализации инициативы Президента по развитию сельской медицины в Украине с учетом лучших мировых практик, говорится в сообщении.

"В стране необходимо продолжать структурные реформы", - резюмирует Йонг.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее управляющий директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард во время встречи с президентом Петром Порошенко призвала Украину ускорить темп реформ для устойчивого улучшения жизненного уровня населения. 

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