15:48 25.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100184994:nastya

Дальнейшее увеличение соцвыплат приведет к усилению инфляции

Ускоренное увеличение минимальной зарплаты и пенсий  по сравнению с темпами роста производительности труда может усилить инфляционное давление в Украине.

Дальнейшее увеличение соцвыплат приведет к усилению инфляции

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.

Как отметили в ведомстве, дальнейший рост социальных расходов более высокими темпами, чем общий рост производительности труда в экономике, может усилить инфляционное давление.

Также в регуляторе предупредили о вероятности формирования более жестких монетарных условий, чем это предусмотрено базовым сценарием. Так, в случае усиления инфляционного давления из-за ускоренного роста расходов бюджета на социальные выплаты.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальный банк Украины на аукционе продал 47,3 миллионов долларов по курсу до 28,86 гривен за доллар. Таким образом, НБУ удовлетворил 25 заявок.

Поделиться
Читайте также:
 
Столичные правоохранители прикрывали грабежи ОПГ на вокзале Нацбанк повысил учетную ставку до 16% В Одессе Дарт Вейдер стала помощником народного избранца - ФОТО В Харькове подросток отравился чадным газом и умер - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив