Дальнейшее увеличение соцвыплат приведет к усилению инфляции

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.

Как отметили в ведомстве, дальнейший рост социальных расходов более высокими темпами, чем общий рост производительности труда в экономике, может усилить инфляционное давление.

Также в регуляторе предупредили о вероятности формирования более жестких монетарных условий, чем это предусмотрено базовым сценарием. Так, в случае усиления инфляционного давления из-за ускоренного роста расходов бюджета на социальные выплаты.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальный банк Украины на аукционе продал 47,3 миллионов долларов по курсу до 28,86 гривен за доллар. Таким образом, НБУ удовлетворил 25 заявок.