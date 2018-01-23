10:56 23.01.2018 | Экономика | Новости
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Криптовалюты в мире значительно подешевели

Наиболее известная криптовалюта Bitcoin за сутки подешевела на 11,42 процента до 10,446 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinMarketCap.

Криптовалюты в мире значительно подешевели

Примечательно, что упали в цене также другие криптовалюты: Ethereum - на 10,75%, до 958,1 доллара, Ripple - на 9,76%, до 1,26 доллара, Bitcoin Cash - на 12,82%, до 1,55 тысячи долларов.

Главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд заявил, что государственным регуляторам по всему миру следует внимательно следить за ситуацией с развитием криптовалют.

Так, несколько криптовалютных бирж могут быть вынуждены заплатить налог в размере 24,2% от выручки за прошлый год, а также им придется передавать данные о сделках.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Центральный Банк Великобритании уже в 2018 году может одобрить использование криптовалюты на финансовых и торговых биржах.

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