Криптовалюты в мире значительно подешевели

Примечательно, что упали в цене также другие криптовалюты: Ethereum - на 10,75%, до 958,1 доллара, Ripple - на 9,76%, до 1,26 доллара, Bitcoin Cash - на 12,82%, до 1,55 тысячи долларов.

Главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд заявил, что государственным регуляторам по всему миру следует внимательно следить за ситуацией с развитием криптовалют.

Так, несколько криптовалютных бирж могут быть вынуждены заплатить налог в размере 24,2% от выручки за прошлый год, а также им придется передавать данные о сделках.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Центральный Банк Великобритании уже в 2018 году может одобрить использование криптовалюты на финансовых и торговых биржах.