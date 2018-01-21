Гройсман пояснил причины падения гривны

В частности, падение курса гривны вызвано уменьшением экспорта в январе, а также продолжением выплат за границу. Об этом в воскресенье, 21 января, в эфире одного из украинских телеканалов, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, если идет сокращение экспорта, то меньше валюты поступает в Украину, а есть выплаты, которые мы делаем из Украины.

Но когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается, и все остается в пределах прогнозируемого. В прошлом году было то же самое, - пояснил глава украинского правительства.

Напомни как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины намерен изменить систему расчета курса гривны. Постоянное перманентное повышение курса гривны вынуждает сотрудников НБУ перейти на новую систему расчета курс в отношении американского доллара.

На данный момент формирование курса идет как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам за день по данным всех своих операций по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском пространстве, - пояснил регулятор.