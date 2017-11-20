Украина и МВФ продолжат обсуждать Госбюджета-2018

Дискуссия будет вестись до достижения дефицита госбюджета в 2,5% ВВП. Как сказано в пресс-релизе МВФ по итогам визита его экспертов в Киев, который завершился 17 ноября, обсуждение будет длиться в течение следующих недель.

Это поможет обеспечить соответствие в принятом бюджете показателя дефицита в 2,5% ВВП, который согласован в рамках поддерживаемой Фондом программы экономических реформ Украины, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный валютный фонд принял решение ухудшить прогноз инфляции для Украины на 1,3% до 12,8%. В месте с тем МВФ решили не менять прогноз по росту экономики Украины, оставив ее на уровне 2%. Как сказано в опубликованном в понедельник, 13 ноября, Фондом региональном экономическом прогнозе для Европы, прогноз инфляции на 2018 год был ухудшен на 0,4 процентных пункта - до 10%, а на 2019 год - был ухудшен на 0,5 процентных пункта, до 7%.