Установлен официальный курс гривны

В обменных пунктах украинцы смогут обменять гривну по курсу 26,47 за единицу американской валюты. Таким образом официальные курсы обмена выглядят следующим образом:

- 26,476407 гривен за доллар;

- 31,165379 гривен за евро;

- 0,441350 гривен за российский рубль;

- 34,945425 гривен за фунт стерлинг

Примечательно, что за выходные дни украинская гривна немного набрала в цене по отношению к английскому фунту стерлинга.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 12,5 процента до 13,5 процента. Решение вступает в силу с 27 октября.