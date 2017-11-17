Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 16,67 млрд куб. м

Объем голубого топлива в подземных хранилищах нашей страны по состоянию на 14 ноября уменьшился до 16,678 млрд куб. м. Соответствующие данные сообщает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".
По информации ведомства, за прошедшие сутки с ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем работникам удалось отобрать с ПХГ Украины по меньшей мере 16,83 млн куб. м газа.
Кроме того, в Украину за сутки поступило из Словакии 25,25 млн куб. м, из Венгрии - 14,43 млн куб. м, из Польши - 4,91 млн куб. м газа. Таким образом, сейчас украинские ПХГ заполнены на 53%.
Кстати, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", некоторые потребители тепла в н.п. Коцюбинское прибегают к срыву пломб и самовольному пуску природного газа. А это – серьезное нарушение правил безопасности. Известно, что Коцюбинское остается единственным населенным пунктом на Киевщине, которое не урегулировало отношения с НАК "Нафтогаз " касательно лимитов природного газа.