Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 16,67 млрд куб. м

По информации ведомства, за прошедшие сутки с ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем работникам удалось отобрать с ПХГ Украины по меньшей мере 16,83 млн куб. м газа.

Кроме того, в Украину за сутки поступило из Словакии 25,25 млн куб. м, из Венгрии - 14,43 млн куб. м, из Польши - 4,91 млн куб. м газа. Таким образом, сейчас украинские ПХГ заполнены на 53%.

Кстати, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", некоторые потребители тепла в н.п. Коцюбинское прибегают к срыву пломб и самовольному пуску природного газа. А это – серьезное нарушение правил безопасности. Известно, что Коцюбинское остается единственным населенным пунктом на Киевщине, которое не урегулировало отношения с НАК "Нафтогаз " касательно лимитов природного газа.