16:57 16.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине внедрят электронный арест счетов

Минюст внедрит электронный арест счетов, применяя хорватский опыт.

В Украине внедрят электронный арест счетов

Такие данные распространил глава Департамента по вопросам правосудия и нацбезопасности Александр Олейник – по итогам своего визита в Хорватию. Согласно его словам – Минюст хочет перенять опыт Хорватии в вопросе внедрения системы электронных арестов счетов в банках.

Финансовое агентство, что является ведущей хорватской компанией в финансовом посредничестве, может предоставлять банкам электронное распоряжение про блокирование средств за 60 минут. А так как процесс происходит в течение нескольких минут, у должника не будет шанса вывести средства со счетов.

Как сообщал УРА-Информ, в Киевэнерго поведали про своих главных должников.


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