В Украине внедрят электронный арест счетов

Такие данные распространил глава Департамента по вопросам правосудия и нацбезопасности Александр Олейник – по итогам своего визита в Хорватию. Согласно его словам – Минюст хочет перенять опыт Хорватии в вопросе внедрения системы электронных арестов счетов в банках.

Финансовое агентство, что является ведущей хорватской компанией в финансовом посредничестве, может предоставлять банкам электронное распоряжение про блокирование средств за 60 минут. А так как процесс происходит в течение нескольких минут, у должника не будет шанса вывести средства со счетов.

Как сообщал УРА-Информ, в Киевэнерго поведали про своих главных должников.