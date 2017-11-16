НБУ намерен отказаться от большинства монет

Центрабанк также намерен дать разрешение округлять счета за товары. Как сказано на официальном сайте НБУ, монеты мелких номиналов почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги.

В то же время в НБУ считают, что стоимость изготовления таких монет превышает их номинальную стоимость. В настоящее время в обращении находится 12,9 миллиардов штук монет, в том числе номиналами одна копейка - 2,4 миллиарда штук, две копейки - 1,4 миллиардов штук, пять копеек - 1,9 миллиардов штук, 10 копеек - 3,8 миллиардов штук, 25 копеек - 1,7 миллиардов штук, 50 копеек. - 1,2 миллиардов штук и одна гривна - 0,5 миллиардов штук.

При этом в банке напомнили, что основными потребителями монет являются торговые сети, заведения общественного питания, общественный транспорт, аптеки, отделения Укрпочты, организованные и неорганизованные рынки.

В связи с чем Национальный банк подготовил проект постановления Об оптимизации обращения монет мелких номиналов, которым предусматривается отказ от чеканки монет поскольку они прекратили играть существенную роль в расчетах, а также монет номиналом 25 копеек, поскольку при отсутствии монет номиналами 1, 2 и 5 копеек 25 копеек не будут размениваться 10 копейками.

В то же время монеты всех указанных номиналов и в дальнейшем будут оставаться в обращении.

Однако наличное обращение не будет пополняться новыми монетами данных номиналов, - пояснили в НБУ, добавив, что монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек будут продолжать выполнять функцию средства платежа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в октябре денежная масса в Украине выросла на 0,1% и составила 1,12 триллионов гривен.