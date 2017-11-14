Украина и Всемирный банк подписали меморандум о поддержке приватизации "Укргазбанка"

Соответствующее подписание меморандума о взаимопонимании относительно поддержки приватизации "Укргазбанка" сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем микроблоге Тwitter. Глава украинского правительства утверждает, что в течение последних лет нашей стране удалось стабилизировать экономическую ситуацию. В частности, речь идет о восстановлении мощностей и обеспечение устойчивого экономического роста.

"Приятно, что одна из наших инициатив уже приобретает конкретное содержание. Совместно с президентом Всемирного банка мы приняли участие в подписании важного документа - Меморандума о взаимопонимании относительно поддержки приватизации государственного банка "Укргазбанк", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина имеет намерение финализировать изменения - ради начала открытой приватизации. Запланирова рост экономики на 2018 г. на уровне чуть более трех процентов. Однако есть мнение – что реален и показатель в 5-7%.