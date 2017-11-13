10:19 13.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине упало легальное производство водки

За последние 10 лет в Украине официальное производство водки упало в 3,5 раза, вследствие непродуманной налоговой политики.

В Украине упало легальное производство водки

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. Также из-за непродуманного повышения ставок официальное производство пива также уменшилось - в два раза.

При этом сигарет украинцы продолжают  потреблять больше, несмотря на резкий рост акцизов. В частности, это происходит даже когда Минфин никак не может покрыть дыры по продаже сигарет без уплаты налогов.

"Индексация ставок по радиочастотам также вызывает вопросы в контексте покупки компаниями лицензий на 4G", - говорится в сообщении.

Вместе с тем индексация ставок по радиочастотам также вызывает вопросы в контексте покупки компаниями лицензий на 4G. Кроме того, подобное происходит по многим видам налогов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на Полтавщине трое человек погибли в следствии употребления неизвестного вещества. Медики предполагают, что все трое могли употреблять контрафактный алкоголь на совместном отдыхе, однако конкретное вещество покамест не называется.


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