Стоимость Bitcoin снизилась на почти 30 процентов

По состоянию на понедельник, 13 ноября, стоимость первой цифровой валюты упала почти на 30 процентов от исторического максимума. Курс Bitcoin снизился на 5.6 процентов, после достижения исторической отметки в 7882 доллара за биткойн.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сейчас биткойн стабилизировался, его стоимость превышает шесть тыс. долларов.
Резкое падение курса валюты, по мнению издания, связанное с тем, что инвесторы перешли на другую криптовалюту - Bitcoin Cash, стоимость которой выросла с пятницы на 40 процентов.
Биткойн разделился на классический и Bitcoin Cash в августе 2017 года. Это произошло в результате споров об обновлении, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", совокупная стоимость рынка криптовалют достигла на этой неделе рекордного показателя в 200 млрд долларов. В частности, это случилось после того, когда Bitcoin побил предыдущий рекорд и достиг стоимости 7,45 тыс. долларов за монету.