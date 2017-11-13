Стоимость Bitcoin снизилась на почти 30 процентов

Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас биткойн стабилизировался, его стоимость превышает шесть тыс. долларов.

Резкое падение курса валюты, по мнению издания, связанное с тем, что инвесторы перешли на другую криптовалюту - Bitcoin Cash, стоимость которой выросла с пятницы на 40 процентов.

Биткойн разделился на классический и Bitcoin Cash в августе 2017 года. Это произошло в результате споров об обновлении, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", совокупная стоимость рынка криптовалют достигла на этой неделе рекордного показателя в 200 млрд долларов. В частности, это случилось после того, когда Bitcoin побил предыдущий рекорд и достиг стоимости 7,45 тыс. долларов за монету.