S&P подтвердило рейтинги Украины "B-/B" со стабильным прогнозом

Как сказано на сайте агентства, важные реформы, которые прокладывают путь для выделения следующего транша поддержки со стороны Международного валютного фонда, продолжаются. Вместе с тем, по мнению аналитиков, потребности во внешнем рефинансировании, особенно в 2019-2021 годах, становятся большими.

Согласно ему, прогнозы долгосрочных рейтингов в иностранной и местной валюте стабильные. Он отражает мнение S&P о том, что в течение следующих 12 месяцев правительство Украины будет обеспечивать доступ к поддержке официальных кредиторов путем проведения фискальных, финансовых и экономических реформ, – поясняет свою позицию агентство.

Согласно его оценкам, в этом году рост ВВП Украины замедлится до 2,2% с 2,3 в минувшем, однако в следующем ускорится до 2,9%, а в 2019 достигнет 3%.

Среднегодовая инфляция, по мнению S&P, в текущем году увеличится до 14,3% с 13,9% в 2016 году, но в следующем году снизится до 8,7%, а еще через год – до 8%.

Рейтинговое агентство также ожидает, что гривна будет оставаться все эти годы стабильной, а в 2017 году ожидается укрепление среднегодового курса страны до 26,9 гривен за доллар с 27,3 в минувшем году, а затем – небольшого ослабления до 27,3 гривен в следующем году и 27,5 – в 2019 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги шести украинских банков. Такое решение принято вслед за недавним повышением суверенного рейтинга Украины. Как сказано в сообщении агентства, кредитный рейтинг Украины повышен на одну ступень, с Caa3 до Caa2.