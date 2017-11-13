Доллар в понедельник в обменниках упал до 26,78 гривен

Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,78 гривен, а евро можно купить по 31,30 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,70, продажи 26,67 - 26,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,5077, продажи - 26,7804 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,99-31,15, продажи - 31,10-31,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,7917, продажи - 31,3076 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,450, продажи - 4,450-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,197, продажи - 4,579 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 10 ноября 2017 года, наличный доллар потерял шесть копеек. Наличный евро остался на прежнем уровне. Таким образом доллар продавался по 26,80 гривен, а евро можно было купить 31,26 гривен за евро.