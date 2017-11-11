Бюджет страны на 2018 год рассмотрят в ВР уже на следующей неделе, - Парубий

Об этом он заявил в комментарии журналистам во время съезда партии "Народный фронт".

По его словам, необходимо дождаться рассмотрения всех поправок, которые были предложены народными избранниками по проекту изменений в бюджет, особенно это касается медицинской, оборонной и социальной сфер, по которым подано в совокупности больше одной тыс поправок. Также планируется рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса, в среду на комитете будет завершено рассмотрение поправок, и мы сможем выйти на голосование, отмечает спикер.

Напомним, что еще в сентябре премьер-министр Владимир Гройсман обещал принять проект бюджета, однако разногласия возникли после того, как сам проект был опубликован для депутатов, которые не были согласны с суммой выделенной для финансирование МВД и Нацполиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Государственные и местные бюджеты по меньшей мере могут потерять 4 млрд гривен, в результате принятия законопроекта №4030а, который касается продажи табачных изделий.