В Украине собрано 55 миллионов тонн зерновых

Так, были собраны зернобобовые и зерновые культуры - с 13,4 миллиона гектаров (92%) при средней урожайности 41,2 центнера с гектара. Такие данные недавно поступили от украинского Минагрополитики.

Известно, что аграрии, к примеру, собрали гречку - 195 тысяч тонн - с 178 тысяч гектаров (98%), а также просо - 81 тысячу тонн с 55 тысяч гектаров (98 процентов от плана), а также кукурузы - 16,9 миллиона тонн - с 3,3 миллиона гектаров (74%). Также собран подсолнечник - 11,6 миллиона тонн - с 5,8 миллиона гектаров (98 процентов от плана), соя - 3,5 миллиона тонн - с 1,8 миллиона гектаров.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине посевная кампания начата в марте 2017 г.