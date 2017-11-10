Такие данные содержатся в пятом квартальном обзоре украинского банковского сектора, который недавно был обнародован Национальным банком. Согласно этим данным – уже в третьем квартале украинская банковская система возобновила прибыльную деятельность. По итогам последнего квартала прибыль банков государства составила 3,3 миллиарда гривен.

При этом с начала года – 1,4 миллиарда гривен. В Нацбанке также ждут того, что банковская система страны будет являться прибыльной как по результатам 2017 г., так и по результатам 2018 г. – и это несмотря на то, что в начале следующего года может возникнуть ущерб, который связан с переходом банков на создание резервов согласно стандарту IFRS 9.

Как сообщал УРА-Информ, Всемирный банк может предоставить Украине миллиард долларов.