Часть средств на ремонт автодорог пойдут на повышение безопасности движения, - Гройсман

Такое заявление сделал десятого ноября В. Гройсман - украинский премьер. Согласно его словам – пять процентов от суммы, выделенной на реконструкцию дорог Украины, будет потрачено на усиление безопасности движения по дорогам.

Гройсман подчеркнул, что очень важно инвестировать пять процентов от средств на дорожный ремонт в безопасность передвижения, а также следует повысить уровень ответственности и контроля за соблюдением на дорогах правил.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман также сообщал, что в Украине ежедневно на дорогах в ДТП гибнут в среднем по восемь человек.