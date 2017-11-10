15:46 10.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Часть средств на ремонт автодорог пойдут на повышение безопасности движения, - Гройсман

На безопасность движения по украинским дорогам транспорта направят пять процентов от денег, выделенных на ремонтные работы на дорогах.

Часть средств на ремонт автодорог пойдут на повышение безопасности движения, - Гройсман

Такое заявление сделал десятого ноября В. Гройсман -  украинский премьер. Согласно его словам – пять процентов от суммы, выделенной на реконструкцию дорог Украины, будет потрачено на усиление безопасности движения по дорогам.

Гройсман подчеркнул, что очень важно инвестировать пять процентов от средств на дорожный ремонт в безопасность передвижения, а также следует повысить уровень ответственности и контроля за соблюдением на дорогах правил.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман также сообщал, что в Украине ежедневно на дорогах в ДТП гибнут в среднем по восемь человек.


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