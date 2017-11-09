В Украине вскоре отремонтируют пять тысяч километров дорог госзначения

В Украине в 2018 г. смогут провести ремонт примерно четыре-пять тысяч километров автодорог госзначения. Такие данные в рамках брифинга сообщил министр инфраструктуры Украины В. Омелян. Согласно его словам – располагая бюджетом в 20 миллиардов гривен получится провести ремонт примерно двух тысяч километров автотрасс государственного значения.

Омелян убежден, что такая же цифра будет и для ремонта автодорог местного значения. По этой причине в 2018 г. будет получено 40 миллиардов гривен и будет срочно необходимо провести ремонт около четырех-пяти тысяч автотрасс.

Как сообщал УРА-Информ, для ремонта украинских дорог планировали направить 16 миллиардов гривен.