15:40 09.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100178614:mysnichenko

В Украине вскоре отремонтируют пять тысяч километров дорог госзначения

В госбюджете нашей страны на следующий год было заложено примерно 40 миллиардов гривен - на финансирование автодорог.

В Украине вскоре отремонтируют пять тысяч километров дорог госзначения

В Украине в 2018 г. смогут провести ремонт примерно четыре-пять тысяч километров автодорог госзначения. Такие данные в рамках брифинга сообщил министр инфраструктуры Украины В. Омелян. Согласно его словам – располагая бюджетом в 20 миллиардов гривен получится провести ремонт примерно двух тысяч километров автотрасс государственного значения.

Омелян убежден, что такая же цифра будет и для ремонта автодорог местного значения. По этой причине в 2018 г. будет получено 40 миллиардов гривен и будет срочно необходимо провести ремонт около четырех-пяти тысяч автотрасс.

Как сообщал УРА-Информ, для ремонта украинских дорог планировали направить 16 миллиардов гривен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив