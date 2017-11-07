Луганск отключили от водоснабжения за долги

"Луганское энергетическое объединение" обесточило станцию, которая подает воду около полумиллиона человек в области. Как сообщил во вторник, 7 ноября, генеральный директор "ЛЭО" Владимир Грицай, причиной обесточивания послужил долг водоканала, который по состоянию на начало ноября составляет почти 157 миллионов гривен и постоянно растет.

При этом долг сформировался именно за счет долгов так называемой "Луганской народной республики", поскольку 90% процентов воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию, - пояснил он, добавив, что обесточивание Петровской насосной станции состоялось в первой половине дня понедельника.

Он также отметил, что большие долги перед "ЛЭО" за потребленную электроэнергию имеют также, в частности, Алчевский металлургический комбинат, предприятия группы ДТЭК, а также ряд государственных предприятий, которые работают в Луганской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, долги оккупированной части Донецкой области за электроэнергию составляют 3,9 миллиардов гривен.