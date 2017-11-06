11:21 06.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Запорожская АЭС подключила третий энергоблок

Запорожская атомная электростанция в понедельник, шестого ноября, подключила в Объединенную энергосистему Украины блок №3 после продления срока его эксплуатации до пятого марта 2027 года.

Запорожская АЭС подключила третий энергоблок

Блок подключили к сети после 264 суток всеобъемлющего среднего ремонта, в течение которого были выполнены все согласованные мероприятия по продлению срока эксплуатации и повышению уровня безопасности, передает пресс-служба госкомпании Энергоатом.

В ведомстве подчеркнули, что проведенные на энергоблоке работы полностью соответствуют международным стандартам МАГАТЭ, законодательству Украины в сфере ядерного регулирования, а также общемировому опыту эксплуатации ядерных установок в сверхпроектный срок.

Отмечается, что в настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся пять энергоблоков. Энергоблок №1 находится в плановом ремонте.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", третий энергоблок атомной станции Ровно пришлось отключить от сети. Причина отключения энергоблока - отключение турбогенератора.


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