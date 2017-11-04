Украина нарастила экспорт в Канаду

Сообщается, что впервые в общем обороте стран со стороны Украины увеличился экспорт не сырьевых товаров или металлов, а именно а товары с высокой добавленной стоимостью, в частности: соки, машины специального назначения, пластиковая тара и керамическая плитка. Это говорит о высоком качестве продуктов и товаров украинского производства на канадском рынке, что само по себе свидетельствует о высокой конкурентоспособности продукции украинского бизнеса.

Напомним, что украинский президент Петр Порошенко недавно посетил Канаду с рабочим визитом, где переговорил с лидером страны Джастином Трюдо о возможности создания между двумя государствами зону свободной торговли.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Владимир Гройсман заявил, что необходимо стремиться максимально снять любые торгово-экономические ограничения с Канадой, так как страны едины в большинстве политических и торговых вопросах.