12:41 04.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Опубликован рейтинг украинских областей с самым высоким уровнем безработицы

В Украине за первое полугодие зарегистрировано почти 400 тыс безработных. Об этом передает Государственная служба статистики.

Опубликован рейтинг украинских областей с самым высоким уровнем безработицы

Госстат фиксирует, что в I квартале этого года в Украине стало меньше безработных - на 28,7 тыс. человек. Однако во II квартале уровень роста безработных стал подниматься неравномерно, так например, количество безработного населения зарегистрировано в Днепропетровской - 29,8 тыс. человек, Винницкой - 24,5 тыс. человек и Харьковской областях - 24,2 тыс. человек.

Меньше всего безработных граждан фиксируем в Закарпатской области - шесть тыс человек, а также Черновицкой области - восемь тыс человек. В ведомстве сообщают, что за первое полугодие уровень безработицы упал на 17 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на сегодняшний день уровень безработицы в стране составляет 1,2 процента. 


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