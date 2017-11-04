Опубликован рейтинг украинских областей с самым высоким уровнем безработицы

Госстат фиксирует, что в I квартале этого года в Украине стало меньше безработных - на 28,7 тыс. человек. Однако во II квартале уровень роста безработных стал подниматься неравномерно, так например, количество безработного населения зарегистрировано в Днепропетровской - 29,8 тыс. человек, Винницкой - 24,5 тыс. человек и Харьковской областях - 24,2 тыс. человек.

Меньше всего безработных граждан фиксируем в Закарпатской области - шесть тыс человек, а также Черновицкой области - восемь тыс человек. В ведомстве сообщают, что за первое полугодие уровень безработицы упал на 17 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на сегодняшний день уровень безработицы в стране составляет 1,2 процента.