Brent подорожала до 60,82 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

По данным агентства, по состоянию на 8:13 утра, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,33 процентов.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,79 доллара за баррель, прибавив 0,46 процента.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 31 октября 2017 года, находится на уровне более 60 долларов за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, стоимость на нефть Brent снижается в ходе азиатских торгов. Так, по итогам сессии в понедельник фьючерс на Brent поднялся на 0,46 доллара (0,8%), до 60,90 доллара за баррель, максимума со 2 июля 2015 года.