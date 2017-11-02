17:30 02.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина экспортировала 14,4 миллиона тонн зерновых

Украина с начала 2017/2018 МГ уже отправила на экспорт примерно 14,4 миллиона тонн зерновых.

Украина экспортировала 14,4 миллиона тонн зерновых

Такие данные распространила пресс-служба Госслужбы по вопросам безопасности продуктов питания.

Так, было отправлено на экспорт пшеницы – около 8,5 миллиона тонн, из нее продовольственной – 4,8 миллиона тонн, а также ячмень – 3,5 миллиона тонн, кукуруза – 1,9 миллиона тонн. Более того, экспортировано также 2,1 миллиона тонн масличных культур – 1,7 миллиона тонн рапса, а также 0,4 миллиона тонн сои.

Как сообщал УРА-Информ, Украина в экспорте зерна уже вышла на передовые позиции – сообщала Госпродпотребслужба. Уже вывезено на внешние рынки около десяти миллионов тонн зерновых.


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