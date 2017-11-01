Украина увеличила экспорт вина в Польшу

Польша ежегодно выпивает более 87 литров украинского вина, второе потребительское место занимает Бельгия - страна только за 2016 год выпила около 12 тыс литров виноградного напитка. Третье место занимает Литва, она за 12 месяцев выпила около пяти тыс литров винного продукта.

Эксперты уверены в том, что рынок украинского вина очень перспективный и сегодня качество отечественной продукции постоянно повышается. Конкурентоспособность украинского винного бизнеса спокойно выдерживает давление из коллег из Европы, эта отрасль экономики очень перспективна, особенно если брать во внимание иностранные рынки.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Украина за полгода реализовала объем вина виноградного за границу на 324,7 млн гривен.