Пересчитанные пенсии в октябре получили 6,9 миллионов пенсионеров - Минсоцполитики

Однако в октябре повышение выплачено было только 6,9 миллионам пенсионерам. Остальные получат его в ноябре.

Об этом в среду, 1 ноября, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики. Согласно сообщению, в результате перерасчета доплату до 200 гривен получили 4794,8 тысяч человек, доплату в размере от 200 и до 500 гривен получили 2069,8 тысяч человек, от тысячи гривен - 1291,6 тысяч пенсионеров и еще 2082,6 тысяч получили доплату более тысячи гривен.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что в октябре повышение пенсии получили пенсионеры, размер повышения которых превышал 140 гривен. Те же, у кого размер повышения меньше, получат доплату за октябрь с повышенным размером в ноябре, - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, повышение пенсий не приведет к скачку инфляции, а также не приведет к повышению курса доллара. В этом в пятницу, 20 октября, в эфире одного из украинских телеканалов, заверил министр социальной политики Андрей Рева.