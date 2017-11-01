Наличный доллар в среду набрал три копейки

Наличный евро повысился на семь копеек, Таким образом, сегодня доллар продается по 26,93 гривен, а евро можно купить по 31,47 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,50-26,84, продажи 26,85 - 27,10 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6988, продажи - 26,9361 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,70-31,31, продажи - 31,25-31,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9706, продажи - 31,4677 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,560, продажи - 4,560-4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,109, продажи - 4,670 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 31 октября 2017 года, наличный доллар потерял три копейки. Наличный евро упал на восемь копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,90 гривен, а евро можно было купить по 31,40 гривен.