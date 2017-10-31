Доллар во вторник упал до 26,90 гривен

Наличный евро упал на восемь копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,90 гривен, а евро можно купить по 31,40 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,10-26,79, продажи 26,78 - 27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6537, продажи - 26,9034 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,30-31,27, продажи - 31,25-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,8552, продажи - 31,4029 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,570, продажи - 4,550-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,009, продажи - 4,662 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 30 октября 2017 года, наличный доллар набрал две копейки. Наличный евро потерял 17 копеек. Таким образом, вчера американский доллар продавался по 26,93 гривен, а евро можно было купить по 31,48 гривен.