11:26 31.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100177730:Polishuk

Доллар во вторник упал до 26,90 гривен

В обменных пунктах Украины во вторник, 31 октября 2017 года, наличный доллар потерял три копейки.

Доллар во вторник упал до 26,90 гривен

Наличный евро упал на восемь копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,90 гривен, а евро можно купить по 31,40 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,10-26,79, продажи 26,78 - 27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6537, продажи - 26,9034 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,30-31,27, продажи - 31,25-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,8552, продажи - 31,4029 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,570, продажи - 4,550-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,009, продажи - 4,662 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 30 октября 2017 года, наличный доллар набрал две копейки. Наличный евро потерял 17 копеек. Таким образом, вчера американский доллар продавался по 26,93 гривен, а евро можно было купить по 31,48 гривен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив