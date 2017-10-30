09:58 30.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 16,9 млрд куб. м

Обьем голубого топлива в подземных хранилищах украинского государства по состоянию на 28 октября уменьшился до 16,914 млрд куб. м. 

Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 16,9 млрд куб. м

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

По информации ведомства, в течение суток газ из ПХГ Украины не закачивался. Кроме того, за этот период с подземных хранилищах страны было отобрано 8,08 млн куб. м газа.

При этом в данных по 28 октября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 19,65 млн куб. м, из Венгрии - 12,82 млн куб. м, из Польши - 4,63 млн куб. м газа.

Таким образом, в данный момент украинские ПХГ заполнены на 54%. Вместе с тем на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Намомент, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины будет продолжать проводить дискуссии с Международным валютным фондом по поводу справедливого ценообразования на газ.


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