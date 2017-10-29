В России заявили, что готова к переговорам по "долгу Януковича"

Однако, три миллиарда долларов должны полностью вернутся с Украины в Россию. Об этом в воскресенье, 29 октября, заявил министр финансов Антон Силуанов,

При этом он заверил, что условия его ведомства должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов и такие переговоры сейчас ведутся. Уверен, что предложения по выполнению Украиной своих обязательств будут найдены, - заявил Силуанов, добавив, что основным условием переговоров Россия считает возвращение денег в полном объеме.

Вместе с тем российские министр подчеркнул, что Москва требует от Украины возврата денег.

Напомним, 17 февраля Россия подала иск к Украине в Высокий суд Лондона с требованием погасить долг в три миллиарда долларов и выплатить "набежавшие" проценты на 75 миллионов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Киев не видит причин для возврата России долга в три миллиарда долларов.