В Украине выросли объемы строительства

Украинские предприятия (без учета временно Автономной Республики Крым, а также Севастополя и части зоны АТО) в период с января по сентябрь 2017 г. выполнили работ в сфере строительства на сумму 63,5 миллиарда гривен. То есть – на 23,8 процента больше такого же периода 2016 г.

Эти данные распространил Госстат. При этом в сентябре этого года - по сравнению с сентябрем 2016 г. объемы работ в области строительства возросли на 10,2 процента, а в сравнении с августом 2017 г. - возросли на 2,1%.

Как сообщал УРА-Информ, ЕБРР ранее объявил конкурс на строительство завода по переработке мусора.