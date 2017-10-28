08:30 28.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине выросли объемы строительства

В течение девяти месяцев сумма строительных работ в Украине уже составила более 63,5 миллиарда гривен.

В Украине выросли объемы строительства

Украинские предприятия (без учета временно Автономной Республики Крым, а также Севастополя и части зоны АТО) в период с января по сентябрь 2017 г. выполнили работ в сфере строительства на сумму 63,5 миллиарда гривен. То есть – на 23,8 процента больше такого же периода 2016 г.

Эти данные распространил Госстат. При этом в сентябре этого года - по сравнению с сентябрем 2016 г. объемы работ в области строительства возросли на 10,2 процента, а в сравнении с августом 2017 г. - возросли на 2,1%.

Как сообщал УРА-Информ, ЕБРР ранее объявил конкурс на строительство завода по переработке мусора.


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