21:55 26.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100177402:Polishuk

В Нацбанке заверили, что не будут запрещать в Украине российские рубли

Национальный банк Украины запрещать обращение российских рублей в Украине не намерен.

В Нацбанке заверили, что не будут запрещать в Украине российские рубли

Запрещены в обращение только купюр, на которых есть изображения оккупированного Крыма. Об этом в четверг, 26 октября, во время пресс-конференции заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

По его словам, Центробанк России с 12 октября ввел в обращении банкноту в 200 рублей с изображением символов Севастополя. Именно эта купюра и запрещена в Украине, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины запретил украинским банкам использовать новую российскую банкноту, на которой изображен Севастополь. Запрет касается всех операций, а также принятия купюры от граждан.

Как сказано в сообщении регулятора, опубликованного пресс-службой НБУ в понедельник, 16 октября, запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке/продаже наличной иностранной валюты между банками.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив