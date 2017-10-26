В Нацбанке заверили, что не будут запрещать в Украине российские рубли

Запрещены в обращение только купюр, на которых есть изображения оккупированного Крыма. Об этом в четверг, 26 октября, во время пресс-конференции заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

По его словам, Центробанк России с 12 октября ввел в обращении банкноту в 200 рублей с изображением символов Севастополя. Именно эта купюра и запрещена в Украине, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины запретил украинским банкам использовать новую российскую банкноту, на которой изображен Севастополь. Запрет касается всех операций, а также принятия купюры от граждан.

Как сказано в сообщении регулятора, опубликованного пресс-службой НБУ в понедельник, 16 октября, запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке/продаже наличной иностранной валюты между банками.