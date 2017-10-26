15:39 26.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Транш от МВФ ожидается в первом квартале 2018 года – НБУ

Украинский Нацбанк ждет поступления следующего транша от МВФ - в первом квартале 2018 г. 

Транш от МВФ ожидается в первом квартале 2018 года – НБУ

Такие данные распространила пресс-служба Нацбанка. Согласно сообщению – украинский Нацбанк ждет поступления следующего транша – согласно программе EFF – уже в первом квартале 2018 г.

Также согласно данным Нацбанка – с профицитом сводного платежного баланса это даст возможность дорастить международные резервы страны до 2,2 миллиарда долларов - или 4,2 месяца импорта очередного периода - на конец 2018 г.

Как сообщал УРА-Информ, Украина могла бы получить новый транш МВФ уже в конце 2017 г. либо в начале 2018 г. Такие прогнозы делали ранее специалисты компании Dragon Capital.


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