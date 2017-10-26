Гройсман рассказал о финансировании субсидий

Так, выделят деньги на финансирование оплаты гражданами жилищно-коммунальных услуг. Такое заявление сделал Владимир Гройсман – украинский премьер – в рамках проведения брифинга на предприятии Полтавской области.

Гройсман заверил, что в 2017 г и в 2018 г. предусмотрено достаточное количество средств для целевой поддержки людей - субсидий каждой семье, которая в такой поддержке нуждается. Премьер подчеркнул, что сейчас нет причин для повышения цен на газ для украинцев.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине расходы на субсидии возросли на 620 миллионов гривен.