13:33 26.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман рассказал о финансировании субсидий

Украинский Кабмин планирует выделить достаточное количество средств – с целью финансирования субсидий.

Гройсман рассказал о финансировании субсидий

Так, выделят деньги на финансирование оплаты гражданами жилищно-коммунальных услуг. Такое заявление сделал Владимир Гройсман – украинский премьер – в рамках проведения брифинга на предприятии Полтавской области.

Гройсман заверил, что в 2017 г и в 2018 г. предусмотрено достаточное количество средств для целевой поддержки людей - субсидий каждой семье, которая в такой поддержке нуждается. Премьер подчеркнул, что сейчас нет причин для повышения цен на газ для украинцев.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине расходы на субсидии возросли на 620 миллионов гривен.


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