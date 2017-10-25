В Украине будет создана служба финансового расследования и контроля

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, что создание службы станет дополнительной защитой для украинских предпринимателей, которые очень часто подвергаются излишней заинтересованности со стороны аудиторских ведомств.

Мы готовы сегодня отправить законопроект в Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики и нам все равно, кто будет автором проекта, подчеркнул премьер.

Глава Кабмина уверен, что необходимо также принять решение об ограничении использования силовых подразделений при проведении проверок бизнеса.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Кабинет министров Украины разработает законопроект о введения ответственности за безосновательные обыски бизнеса.