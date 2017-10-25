16:55 25.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Госбюджет-2018 предусматривает миллиард гривен для приобретения сельхозтехники

В проекте госбюджета-2018 предусмотрят миллиарда гривен – с целью закупки сельскохозяйственной техники.

Госбюджет-2018 предусматривает миллиард гривен для приобретения сельхозтехники

Так, в 2018 г. должна быть закуплена с/х техника украинского производства. Об этом в рамках правительственного заседания рассказал украинский премьер Владимир Гройсман. Согласно его словам – компенсация в 2018 г. будет составлять на закупки – миллиард гривен. Также известно, что в рамках заседания 25-го октября Кабмин принял решение касательно уточнения условий для получения компенсации на покупку сельскохозяйственной техники.

Как сообщал УРА-Информ, профильный комитет рекомендовал депутатам Рады принять в первом чтении госбюджет-2018.


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