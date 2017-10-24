15:23 24.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина вскоре может стать экспортером природного газа, - Коболев

В 2017 г. ожидаемый рост добычи газа составляет 600 миллионов кубометров.

Украина вскоре может стать экспортером природного газа, - Коболев

Такие данные распространил глава правления НАК "Нафтогаз" А. Коболев. Он также добавил, что Украина к 2021 г. вполне может превратиться в экспортера природного газа. Эти данные распространила пресс-служба компании – по итогам 20-ой конференции под названием "Нефть и газ 2017".

По словам Коболева - реализация стратегии компании и трансформация энергорынка могли бы обеспечить прирост ВВП нашей страны – примерно на 7%, а также увеличить доходы госбюджета на восемь миллиардов долларов. Украина до конца 2020 г. может прекратить являться чистым импортером природного газа.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин не поддерживает идею повышения цен на газ для граждан.


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