В Кабмине не исключают возврат к закупкам российского газа

Об этом он сказал в интервью "Экономической правде".

Отвечая на вопрос, не логично ли хотя бы частично вернуться к закупкам газа в РФ, учитывая, что "Газпром" нередко предлагает голубое топливо дешевле, чем в Европе, Кистион сказал: "Никогда не говори никогда".

"Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы", - отметил Кистион.

Также вице-премьер-министр добавил, что если бы Украина перенесла точку учета за транзит на восточную границу, такой вариант станет возможным. Однако на данный момент этот шаг очень рискованный и безответственный, считает он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киев на 80 процентов готов к отопительному сезону. Только треть жилых домов в украинской столице подключена к отопительной системе, около 60 процентов социальных учреждений уже начали получать тепло, еще 30 процентов подключат в конце октября.