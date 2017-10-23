10:39 23.10.2017 | Экономика | Новости
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Фондовый рынок США закрылся ростом

Американский фондовый рынок закрылся ростом индексов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фондовый рынок США закрылся ростом

Согласно недавно полученным сведениям, индекс Dow Jones увеличился на 0,13% и составил 22 871,72 пункта. В свою очередь, индекс S&P 500 вырос на 0,09% и составил 2 553,17 пункта.

А вот индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,22% и составил 6 605,80 пункта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", фондовая биржа Ирландии включила в листинг еврооблигации Украины. Срок погашения ценных бумаг составляет 15 лет. Средства от размещения планируется направить, в частности, на выкуп ранее эмитированных и размещенных гарантированных государством ценных бумаг.

При этом, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что для Украины важнее продолжать движение по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, чем размещать еврооблигации.


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