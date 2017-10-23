Фондовый рынок США закрылся ростом

Согласно недавно полученным сведениям, индекс Dow Jones увеличился на 0,13% и составил 22 871,72 пункта. В свою очередь, индекс S&P 500 вырос на 0,09% и составил 2 553,17 пункта.

А вот индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,22% и составил 6 605,80 пункта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", фондовая биржа Ирландии включила в листинг еврооблигации Украины. Срок погашения ценных бумаг составляет 15 лет. Средства от размещения планируется направить, в частности, на выкуп ранее эмитированных и размещенных гарантированных государством ценных бумаг.

При этом, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что для Украины важнее продолжать движение по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, чем размещать еврооблигации.