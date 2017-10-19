15:36 19.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100176694:mysnichenko

В Кабмине рассказали о строительстве метро на Троещину

Новую ветку метрополитена в Киеве намерены строить с Троещины в сторону аэропорта “Киев”.

В Кабмине рассказали о строительстве метро на Троещину

Известно, что в Кабмине уже поведали детали строительства метрополитена на Троещину. Про это рассказал первый вице-премьер - министр развития экономики Степан Кубив – при помощи Facebook.

Согласно его словам - 18 километров должно быть построено, в т.ч. 13 станций метро – это все будет четвертая ветка. 19-го октября говорили о строительстве новой ветки метро с Троещины до аэропорта “Киев” с инвесторами из Китая. Предварительная стоимость данного масштабного проекта - два миллиарда долларов, 85 процентов из этих денег намерена обеспечить именно китайская сторона (это будет кредит на 20 лет под два процента годовых).

Как сообщал УРА-Информ, В. Кличко обещал сносить МАФы в метро столицы.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив