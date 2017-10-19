Цены на водку продолжают расти

Согласно информации сайта, цена за сентябрь месяц производителей водки сс содержанием спирта менее 45 процентов колебалась на уровне 363 тыс гривен за тысячу декалитров.

В тот же момент, цена спиртового напитка в январе 2017 года составляла 359 тыс гривен за тысячу декалитров. Цены на коньяки, виски и бренди только за июнь-август 2017 года выросли на 16 процентов.

Общий же подьем цен на все виды "горячительных" напитков за первое полугодие 2017 года составило 18 процентов, что не соответствует уровню доходов украинского населения.

Правительство пообещало поднять лимит акцизных сборов с алкоголя.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за январь-сентябрь 2017 года Государственная фискальная служба зафиксировала 3509 случаев производства контрафактного алкоголя.