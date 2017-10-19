13:58 19.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На повышение безопасности на дорогах Украины выделено два миллиарда гривен

На 2018 г. предусмотрено около двух миллиардов гривен на повышение безопасности на украинских автодорогах. 

На повышение безопасности на дорогах Украины выделено два миллиарда гривен

Такие данные распространил министр инфраструктуры нашей страны В. Омелян – в рамках заседания рабочей группы по реформированию госсистемы безопасности автодорожного движения. Про это сообщает 19-го октября пресс-служба Мининфраструктуры.

Согласно его словам – в первый раз разрабатывается программа по повышению безопасности на автодорогах страны. Сейчас пять процентов Дорожного фонда передадут именно на эти цели, а это - 1,5 миллиарда гривен – отметил Омелян.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове 18-го октября произошло ДТП, по итогам которого погибло шесть человек.


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