На повышение безопасности на дорогах Украины выделено два миллиарда гривен

Такие данные распространил министр инфраструктуры нашей страны В. Омелян – в рамках заседания рабочей группы по реформированию госсистемы безопасности автодорожного движения. Про это сообщает 19-го октября пресс-служба Мининфраструктуры.

Согласно его словам – в первый раз разрабатывается программа по повышению безопасности на автодорогах страны. Сейчас пять процентов Дорожного фонда передадут именно на эти цели, а это - 1,5 миллиарда гривен – отметил Омелян.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове 18-го октября произошло ДТП, по итогам которого погибло шесть человек.