НБУ в среду укрепил гривны

Национальный банк Украины установил на среду, 18 октября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2648,4328 грн;
100 евро - 3114,2921 грн;
10 российских рублей - 4,6189 грн.
При этом регулятор установил на 18 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1104,872156;
Серебро - 14,724494;
Платина - 795,525067;
Палладий - 809,226267.
Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 17 октября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
1100 долл - 2663,4659 грн;
100 евро - 3157,8052 грн;
10 российских рублей - 4,6171 грн..
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.